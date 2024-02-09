Під ударом - чотири регіони: У РФ поскаржилися на масовану атаку безпілотників

"Засоби ППО перехопили та знищили вночі 19 безпілотників над територіями Курської, Брянської та Орловської областей, Краснодарського краю та Чорного моря", - повідомляється у зведенні Міноборони РФ.

Зазначимо, що сьогодні вночі було чути вибухи і зафіксовано пожежу на Ільському НПЗ, який розташований в Краснодарському краї РФ. Очевидці повідомляють, що перед вибухами та великим спалахом було чути характерні звуки роботи безпілотників.

Що передувало

Раніше експерти ISW заявили, що у Росії посилюється занепокоєння суттєвою перевагою Збройних сил України у використанні безпілотних літальних апаратів.

Крім того, раніше екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б'ють за цілями та ускладнюють ротацію особового складу росіян.