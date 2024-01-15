Росіяни готують наступ, але масштабного прориву не буде, - ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на сході та півдні України, коли замерзне земля. Водночас агресор не зможе реалізувати суттєві прориви через нестачу сил та особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що останнім часом у російських ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку агресором наступу в найближчі тижні після того, як на сході та півдні України замерзне земля. Орієнтовно називається період між 12 січня і 2 лютого.

Водночас літературний критик і альтернативний історик Сергій Переслєгін занепокоєний тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, а наявне угруповання загарбників дозволяє лише проводити локальні тактичні маневри.

Екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б'ють по цілях та ускладнюють ротацію особового складу росіян.

Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни, мінусові температури в Україні, ймовірно, наразі стримують операції на фронті, але створять більш сприятливу місцевість для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне в найближчі тижні.

"ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви", - йдеться у звіті.

Наступальні дії росіян в Україні

13 січня Інститут вивчення війни оприлюднив мапи, по яких видно, що російські загарбники намагаються наступати на південь від Донецька.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що російські військові зазнають невдач в рамках зимового наступу. Наразі ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському і Бахмутському напрямках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загарбники будуть готувати наступ ближче до президентських виборів у Росії.

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