Под ударом - четыре региона: В РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников

"Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 19 беспилотников над территориями Курской, Брянской и Орловской областей, Краснодарского края и Черного моря", - сообщается в сводке Минобороны РФ.

Отметим, что сегодня ночью были слышны взрывы и зафиксирован пожар на Ильском НПЗ, который расположен в Краснодарском крае РФ. Очевидцы сообщают, что перед взрывами и крупным возгоранием были слышны характерные звуки работы беспилотников.

Что предшествовало

Ранее эксперты ISW заявили, что в России усиливается беспокойство существенным преимуществом Вооруженных сил Украины в использовании беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что линия фронта "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников, которые массово и метко бьют по целям и затрудняют ротацию личного состава россиян.