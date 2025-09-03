Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ

Росіяни в ніч на 3 вересня вчергове здійснили комбінований удар по Україні. Внаслідок обстрілу були пожежі, є пошкодження та відомо про постраждалих.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар росіян.
Головне:
За даними Повітряних сил ЗСУ, для обстрілу ворог застосував ударні дрони та різного виду крилаті ракети. Зокрема, безпілотники у повітряному фіксувалися ще з вечора 2 вересня. Перші дрони залетіли о 17:55 через Чернігівську область, після чого їх було все більше і більше.
Ближче до ночі стало зрозуміло, що основною ціллю ворога - є західна Україна. Проте були наслідки і в інших містах.
Також моніторингові канали писали вночі, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, а також вивели у Чорне море. Однак офіційного підтвердження не було.
Проте вже о 4 ранку стало офіційно відомо, що з півдня та сходу країни у повітряний просторі України фіксуються крилаті ракети. В основному вони летіли на захід України.
Згідно зі зведенням Повітряних сил, РФ вночі випустила по Україні 502 дрони та 24 ракети.
З 526 засобів повітряного нападу силами ППО було знешкоджено:
Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних дронів на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих безпілотників.
Росіяни цієї ночі неодноразово намагалися атакували Луцьк дронами. У місті лунала серія вибухів і зранку стало відомо, що внаслідок атаки все ж є певні пошкодження.
"З руйнувань цивільної інфраструктури станом на цю хвилину: горіло 2 гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль", - написав мер Ігор Поліщук.
Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що в регіоні постраждалих та загиблих немає.
"Внаслідок падіння уламків були займання окремих господарських будівель , автомобіля та сухої трави. Наразі пожежі ліквідовано. На місцях працюють всі відповідні служби, аби переконатися, що територія безпечна", - додав він.
Станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу в гаражах, що спалахнула через російську атаку. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полумʼя на будинок. Постраждалих немає.
Протягом ночі і зранку ворог здійснив обстріл міста Хмельницький. Летіли як дрони, так і судячи з усього, ракети.
Пізніше мер Олександр Симчишин поінформував, що внаслідок атаки є пошкодження та були пожежі. Крім того, пошкоджено вікна. Інформації про постраждалих чи загиблих не було. Проте зранку стали відомі де такі деталі:
"Через обстріл сьогодні громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із значними відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу", - повідомила міськрада.
В ДСНС показали наслідки ракетно-дронової атаки на Хмельниччині.
В регіоні виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією зруйновані 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем.
Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.
Фото: пожежа в Хмельницькій області після атаки (t.me/dsns_telegram)
Оновлено о 08:00
Симчишин опублікував нові дані щодо атаки росіян. Він поінформував, що внаслідок обстрілу постраждалих чи загиблих немає. Сили ППО відпрацювали результативно, але все ж є низка пошкоджень:
"У разі змін чи появи додаткової інформації, будемо інформувати", - додав Симчишин.
Стало відомо, що на Хмельниччині після атаки шукають людину, яка, ймовірно, може бути під завалами.
Також відомо, що сили ППО знищили 3 ворожі ударні дрони типу "Шахед" та 1 крилату ракету типу "Калібр". Один ворожий дрон був втрачений локаційно.
В ОВА повідомили про першу жертву нічного масованого обстрілу РФ.
За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, внаслідок атаки загинув чоловік, орієнтовно сорока років. Його особу встановлюють. Під час ранкової атаки він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку.
Мер Калуша Андрій Найда після нічної атаки заявив, щоб батьки не відправляли поки що дітей в дитсадки.
Він зазначив, що спершу буде перевірено якість повітря, а тоді вже будуть якість вказівки. Також Найда додав, що в місті обійшлося без постраждалих.
Голова Івано-франківської ОВА Світлана Онищук згодом проінформувала, що ціллю в області став обʼєкт інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби.
В ДСНС показали фото масштабної пожежі на Івано-Франківщині, що виникла внаслідок російського обстрілу.
Там спалахнули складські приміщення на 3 осередках на загальній площі близько 9 тисяч кв.м. Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває.
Постраждалих немає.
Фото: на Івано-Франківщині на місці атаки працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС (t.me/dsns_telegram)
Наразі після нічного обстрілу Калуші спостерігається підвищений рівень формальдегіду в повітрі. Місцевим рекомендують дотримуватися наступних правил безпеки:
Окупанти вночі здійснили масовану атаку дронами на Київську область. Зокрема, під обстрілом опинився Вишгород.
За словами глави Київської ОВА Микола Калашника, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження.
"Унаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована", - писав він вночі.
У Кіровоградській області під ворожу атаку потрапила Знам'янська громада. За даними ДСНС, внаслідок влучання дронів травмовано 5 людей, пошкоджено 28 будинків, один - зруйновано. Крім того, були пожежі та відомо, що уражено об'єкти інфраструктури.
Також начальник ОВА Андрій Райкович писав, що під атакою опинилися об'єкти "Укрзалізниці". Згодом атаку підтвердила сама компанія, заявила про 4 постраждалих залізничників та затримку понад 20 рейсів.
Як пояснили в УЗ, затримки пов'язані з пошкодженнями залізничної інфраструктури через ворожу атаку.
Пізніше з'явилися фото наслідків атаки РФ на Знам’янку. У поліції уточнили, що два будинки зруйновані, а ще 28 - пошкоджено.
Окрім того, в місті ушкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. З п’ятьох поранених четверо - госпіталізовані.
Фото: у Знам'янці на місці атаки працюють поліцейські та рятувальники, які надають громадянам необхідну допомогу (npu.gov.ua)
За словами мера Андрія Садового, Львів, попередньо, вночі атакували близько 15 безпілотників. Постраждалих в місті нема.
Частково зруйновано одне зі складських приміщень, пожежу вже ліквідували. Районні адміністрації додатково обстежують місто.
Фото: наслідки атаки у Львові (t.me/andriysadovyi)
Згодом Садовий уточнив, що росіяни атакували не складське приміщення, а місце, де працювали скульптори - виготовляли пам’ятники.
Вночі в межах Чернівецької області було зафіксовано 7 ворожих безпілотників. Один з них сили ППО знешкодили в Дністровському районі. Інші вийшли за межі області, повідомили в ОВА.
Жертв, поранених чи руйнувань у Чернівецькій області внаслідок чергової терористичної атаки росіян проти цивільного населення немає.
Очільників Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що ворог поцілив безпілотниками в об'єкт цивільної критичної інфраструктури. Через це є проблеми зі світлом.
"Без електрики більше 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі. Для відновлення задіяні всі необхідні служби", - інформують в ОВА.
Також відомо, що в області внаслідок атаки російського дрона спалахнув будинок. Це сталося в м. Борзна. Пожежу ліквідовано.
Вибуховою хвилею також пошкоджено 7 житлових будинків та 2 автомобілі. Жертв та постраждалих немає.
Міський голова Олександр Кодола повідомив, що місто частково без світла та води.
Всі об'єкти критичної інфраструктури переведені на альтернативні джерела живлення. Водопостачання здійснюватиметься за графіком.
За словами президента Володимира Зеленського, очевидно, що це показові російські удари й диктатор Володимир Путін демонструє таким чином свою безкарність.
Президент зазначив, що основними мішенями ворога була цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор.
Він зауважив, що через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію.
"Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями. Вже за кілька годин - Данія, саміт Україна - держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері - двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", - написав Зеленський.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.