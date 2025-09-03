Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ

Главное:

россияне запустили по Украине "Шахеды" и крылатые ракеты;

под ударом была западная Украина, Киевская область, Кировоградская и другие регионы.

В Кировоградской области, Киевской и в городе Хмельницкий - были пожары, есть повреждения и известно о пострадавших.

Чем атаковал враг

По данным Воздушных сил ВСУ, для обстрела враг применил ударные дроны и разного вида крылатые ракеты. В частности, беспилотники в воздушном пространстве фиксировались еще с вечера 2 сентября. Первые дроны залетели в 17:55 через Черниговскую область, после чего их было все больше и больше.

Ближе к ночи стало понятно, что основной целью врага - является западная Украина. Однако были последствия и в других городах.

Также мониторинговые каналы писали ночью, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также вывели в Черное море. Однако официального подтверждения не было.

Однако уже в 4 утра стало официально известно, что с юга и востока страны в воздушном пространстве Украины фиксируются крылатые ракеты. В основном они летели на западную Украину.

Последствия обстрела

Луцк

Россияне этой ночью неоднократно пытались атаковали Луцк дронами. В городе раздавалась серия взрывов и утром стало известно, что в результате атаки все же есть определенные повреждения.

"Из разрушений гражданской инфраструктуры по состоянию на эту минуту: горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль", - написал мэр Игорь Полищук.

Хмельницкий

В течение ночи и утром враг совершил обстрел города Хмельницкий. Летели как дроны, так и судя по всему, ракеты.

Позже мэр Александр Симчишин проинформировал, что в результате атаки есть повреждения и были пожары. Кроме того, повреждены окна. Информации о пострадавших или погибших не было. Однако утром стали известны такие детали:

"Из-за обстрела сегодня общественный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров со значительными отклонениями в графиках движения и в меньшем количестве подвижного состава", - сообщил горсовет.

Киевская область

Оккупанты ночью осуществили массированную атаку дронами на Киевскую область. В частности, под обстрелом оказался Вышгород.

По словам главы Киевской ОГА Николай Калашника, обошлось без пострадавших, но есть повреждения.

"В результате вражеской атаки произошло возгорание обломков сбитой цели между жилыми многоэтажными домами. Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован", - писал он ночью.

Кировоградская область

В Кировоградской области под вражескую атаку попала Знаменская громада. По данным ГСЧС, в результате попадания дронов травмированы 5 человек, повреждены 28 домов, один - разрушен. Кроме того, были пожары и известно, что поражены объекты инфраструктуры.

Также начальник ОГА Андрей Райкович писал, что под атакой оказались объекты "Укрзализныци". Впоследствии атаку подтвердила сама компания, заявила о 4 пострадавших железнодорожниках и задержке более 20 рейсов.

Как пояснили в УЗ, задержки связаны с повреждениями железнодорожной инфраструктуры из-за вражеской атаки.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.