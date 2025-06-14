Під ударом 4 області: РФ випустила по Україні пів сотні дронів, є влучання

Удар по Запоріжжю

Росіяни цієї ночі випустили по Запоріжжю 14 "Шахедів". Внаслідок атаки загорілося гуманітарне підприємство. Пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту. Також у багатоповерхівках вибито вікна.

За словами місцевої влади, через російський удар постраждали двоє поліцейських.

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