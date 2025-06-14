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Під ударом 4 області: РФ випустила по Україні пів сотні дронів, є влучання

Фото: сили ППО знешкодили 43 з 58 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти випустили по Україні 58 дронів в ніч на 14 червня. Під ударом були східні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворог випустив 58 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з п'ять напрямків - Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 43 дрон - 23 збили, ще 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основні напрямки удару - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області. 

Зафіксовано влучання у 9 локаціях, падіння збитих цілей (уламків) - у 5 локаціях.

 

Удар по Запоріжжю

Росіяни цієї ночі випустили по Запоріжжю 14 "Шахедів". Внаслідок атаки загорілося гуманітарне підприємство. Пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту. Також у багатоповерхівках вибито вікна.

За словами місцевої влади, через російський удар постраждали двоє поліцейських.

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