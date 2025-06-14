Под ударом 4 области: РФ выпустила по Украине полсотни дронов, есть попадания

Удар по Запорожью

Россияне этой ночью выпустили по Запорожью 14 "Шахедов". В результате атаки загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены авто, магазин и остановка общественного транспорта. Также в многоэтажках выбиты окна.

По словам местных властей, из-за российского удара пострадали двое полицейских.

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