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Под ударом 4 области: РФ выпустила по Украине полсотни дронов, есть попадания

Фото: силы ПВО обезвредили 43 из 58 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты выпустили по Украине 58 дронов в ночь на 14 июня. Под ударом были восточные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг выпустил 58 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с пяти направлений - Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. ПВО обезвредила 43 дрона - 23 сбили, еще 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Основные направления удара - Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Зафиксировано попадание в 9 локациях, падение сбитых целей (обломков) - в 5 локациях.

 

Удар по Запорожью

Россияне этой ночью выпустили по Запорожью 14 "Шахедов". В результате атаки загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены авто, магазин и остановка общественного транспорта. Также в многоэтажках выбиты окна.

По словам местных властей, из-за российского удара пострадали двое полицейских.

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