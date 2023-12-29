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Під ударом 3 райони, є поранений. Поліція показала наслідки атаки РФ у Київській області

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 13:59
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Під ударом 3 райони, є поранений. Поліція показала наслідки атаки РФ у Київській області Фото: поліція показала наслідки атаки РФ у Київській області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Під удар масованої атаки РФ по Україні 29 грудня потрапила і Київська область. Зокрема, під обстрілом були одразу три райони, одну людину було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Київщина. Унаслідок російської атаки пошкоджено 11 приватних будинків та 11 автівок, травмована 1 людина", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки Київщини та рятувальники.

"Рятувальники залучалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Фастівському, Бориспільському та Бучанському районах", - додали в МВС.

Що відомо про обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих.

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ поліція перекрила кілька вулиць у різних районах столиці.

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