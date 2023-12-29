ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція в Києві перекрила декілька вулиць для ліквідації наслідків ракетної атаки

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 11:19
UA EN RU
Поліція в Києві перекрила декілька вулиць для ліквідації наслідків ракетної атаки Фото: поліція перекрила декілька вулиць у Києві (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ поліція перекрила декілька вулиць у різних районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Для забезпечення охорони місця події рух транспорту перекрито за адресами:

  • перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова;
  • перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської;
  • вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької.

На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам.

Удар по Києву

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні 29 грудня силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

За даними КМВА, у Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків.

У декількох районах Києва виникли пожежі. У Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 кв. м проводиться пошук потерпілих. Попередньо під завалами перебуває 10 осіб.

За уточненими даними, усього в Києві після ракетного удару виявлено одного загиблого, 21 особу поранено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракети
NEWS
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
РФ випустила по Україні 158 ракет і дронів: Залужний розповів, скільки збили
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році