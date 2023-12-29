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Под ударом 3 района, есть раненый. Полиция показала последствия атаки РФ в Киевской области

Киев, Пятница 29 декабря 2023 13:59
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Под ударом 3 района, есть раненый. Полиция показала последствия атаки РФ в Киевской области Фото: полиция показала последствия атаки РФ в Киевской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Под удар массированной атаки РФ по Украине 29 декабря попала Киевская область. В частности, под обстрелом были сразу три района, один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Киевщина. В результате российской атаки повреждены 11 частных домов и 11 автомобилей, травмирован 1 человек", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работу правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели.

"Спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеских обстрелов в Фастовском, Бориспольском и Бучанском районах", – добавили в МВД.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось о трех погибших.

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.

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