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Під ударом 12 регіонів: Україна здійснила масштабну атаку на РФ

22:39 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Під ударом 12 регіонів: Україна здійснила масштабну атаку на РФ Фото: У багатьох областях Росії було гучно (Getty Images)
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Протягом поточної доби Сили оборони України атакували різні регіони Росії сотнями дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Ввечері 19 вересня російське оборонне відомство опублікувало звіт про відбиття повітряного нападу України.

Там уточнили, що він тривав з 08:00 до 20:00.

У МО РФ не приховують, що нова атака ЗСУ була масштабною - під удари потрапили одразу 12 регіонів, а саме:

  • Бєлгородська,
  • Курська,
  • Брянська,
  • Калузька,
  • Орловська,
  • Тульська,
  • Рязанська,
  • Нижньогородська,
  • Володимирська области;
  • Московський регіон;
  • Краснодарський край;
  • окупований Крим;
  • акваторія Чорного моря.

Міністерство оборони Росії традиційно не розкриває точну кількість ударних дронів, які Україна застосувала під час нової атаки.

Попри це, у МО РФ визнають, що йдеться про сотні БпЛА.

Так, у ворожому відомстві запевняють, що їхня ППО нібито змогла збити та подавити 288 українських безпілотників.

Варто зазначити, що Україна провела масштабну дронову атаку на країну-агресорку на тлі виборів до Держдуми РФ. Як відомо, вони стартували 18 вересня та триватимуть до 20 вересня.

Ворог також проводить незаконні голосування на тимчасово окупованих українських територіях.

Нагадаємо, 19 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже випробувала кілька розробок проти реактивних "Шахедів" у реальних боях.

Цього ж дня глави держави показав, як СБУ змогла успішно знищити російську "Герань-5" українським перехоплювачем.

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