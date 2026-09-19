СБУ збила реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем (відео)
Українські дрони-перехоплювачі дедалі ефективніше збивають реактивні цілі ворога. За словами президента, це вже другий такий успіх військової контррозвідки СБУ за один день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
За словами президента, це вже друге успішне застосування нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні - раніше цього дня СБУ вже збивала ним ворожу ціль.
На цей раз бійці військової контррозвідки СБУ уразили ним російський реактивний безпілотник "Герань-5".
Нагадаємо, сьогодні Зеленський уже показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами.
За словами президента, який заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам.
Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний "Шахед". Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою.