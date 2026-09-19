ua en ru
Сб, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ збила реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем (відео)

20:09 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Валерія Абабіна
СБУ збила реактивну "Герань-5" українським перехоплювачем (відео) Фото: Російський БПЛА (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські дрони-перехоплювачі дедалі ефективніше збивають реактивні цілі ворога. За словами президента, це вже другий такий успіх військової контррозвідки СБУ за один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, це вже друге успішне застосування нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні - раніше цього дня СБУ вже збивала ним ворожу ціль.

На цей раз бійці військової контррозвідки СБУ уразили ним російський реактивний безпілотник "Герань-5".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський уже показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами.

За словами президента, який заслухав доповідь глави СБУ Олександра Поклада, військова контррозвідка вже має хороший результат у протидії таким дронам.

Днями глава держави також підтверджував успішні випробування одразу двох вітчизняних перехоплювачів, які збили російський реактивний "Шахед". Президент подякував розробникам і наголосив, що виробництво таких засобів масштабуватимуть, аби дати Україні більше захисту перед зимою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Атака дронів
Новини
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим