Под ударом 12 регионов: Украина нанесла массированный удар по России
В течение суток Силы обороны Украины атаковали разные регионы России сотнями дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Вечером 19 сентября российское оборонное ведомство опубликовало отчет об отражении воздушного нападения Украины.
Там уточнили, что оно длилось с 08:00 до 20:00.
В МО РФ не скрывают, что новая атака ВСУ была масштабной - под удары попали сразу 12 регионов, а именно:
- Белгородская,
- Курская,
- Брянская,
- Калужская,
- Орловская,
- Тульская,
- Рязанская,
- Нижегородская,
- Владимирская области;
- Московский регион;
- Краснодарский край;
- оккупированный Крым;
- акватория Черного моря.
Министерство обороны России традиционно не раскрывает точное количество ударных дронов, которые Украина применила в ходе новой атаки.
Несмотря на это, в МО РФ признают, что речь идет о сотнях БПЛА.
Так, во вражеском ведомстве уверяют, что их ПВО якобы смогло сбить и подавить 288 украинских беспилотников.
Следует отметить, что Украина провела масштабную дроновую атаку на страну-агрессорку на фоне выборов в Госдуму РФ. Как известно, они стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.
Враг также проводит незаконное голосование на временно оккупированных украинских территориях.
Напомним, 19 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже испытала несколько разработок против реактивных "Шахедов" в реальных боях.
В этот же день глава государства показал, как СБУ смогла успешно уничтожить российскую "Герань-5" украинским перехватчиком.