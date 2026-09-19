Под ударом 12 регионов: Украина нанесла массированный удар по России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Вечером 19 сентября российское оборонное ведомство опубликовало отчет об отражении воздушного нападения Украины.

Там уточнили, что оно длилось с 08:00 до 20:00.

В МО РФ не скрывают, что новая атака ВСУ была масштабной - под удары попали сразу 12 регионов, а именно:

Белгородская,

Курская,

Брянская,

Калужская,

Орловская,

Тульская,

Рязанская,

Нижегородская,

Владимирская области;

Московский регион;

Краснодарский край;

оккупированный Крым;

акватория Черного моря.

Министерство обороны России традиционно не раскрывает точное количество ударных дронов, которые Украина применила в ходе новой атаки.

Несмотря на это, в МО РФ признают, что речь идет о сотнях БПЛА.

Так, во вражеском ведомстве уверяют, что их ПВО якобы смогло сбить и подавить 288 украинских беспилотников.

Следует отметить, что Украина провела масштабную дроновую атаку на страну-агрессорку на фоне выборов в Госдуму РФ. Как известно, они стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

Враг также проводит незаконное голосование на временно оккупированных украинских территориях.