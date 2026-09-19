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Главная » Новости » Война в Украине

Под ударом 12 регионов: Украина нанесла массированный удар по России

22:39 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Под ударом 12 регионов: Украина нанесла массированный удар по России Фото: Во многих областях России было громко (Getty Images)
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В течение суток Силы обороны Украины атаковали разные регионы России сотнями дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Вечером 19 сентября российское оборонное ведомство опубликовало отчет об отражении воздушного нападения Украины.

Там уточнили, что оно длилось с 08:00 до 20:00.

В МО РФ не скрывают, что новая атака ВСУ была масштабной - под удары попали сразу 12 регионов, а именно:

  • Белгородская,
  • Курская,
  • Брянская,
  • Калужская,
  • Орловская,
  • Тульская,
  • Рязанская,
  • Нижегородская,
  • Владимирская области;
  • Московский регион;
  • Краснодарский край;
  • оккупированный Крым;
  • акватория Черного моря.

Министерство обороны России традиционно не раскрывает точное количество ударных дронов, которые Украина применила в ходе новой атаки.

Несмотря на это, в МО РФ признают, что речь идет о сотнях БПЛА.

Так, во вражеском ведомстве уверяют, что их ПВО якобы смогло сбить и подавить 288 украинских беспилотников.

Следует отметить, что Украина провела масштабную дроновую атаку на страну-агрессорку на фоне выборов в Госдуму РФ. Как известно, они стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

Враг также проводит незаконное голосование на временно оккупированных украинских территориях.

Напомним, 19 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже испытала несколько разработок против реактивных "Шахедов" в реальных боях.

В этот же день глава государства показал, как СБУ смогла успешно уничтожить российскую "Герань-5" украинским перехватчиком.

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