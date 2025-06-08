Під Торецьком ворог намагається розвивати успіх: в ЗСУ назвали ціль Росії

"Найактивніше противник себе зараз поводить на Торецькому напрямку. Середньодобова кількість штурмових дій за тиждень - приблизно 15-16, на сьогодні він намагається розвивати свій успіх в напрямку населеного пункту Яблунівка з метою подальших рухів у напрямку Костянтинівки", - сказав речник ОТУ.

За його словами, ворог не шкодує ресурсів, щоб просунутися вперед та розбудувати плацдарм для наступу на Костянтинівку. Зокрема, росіяни активно використовують мотоцикли, щоб швидко доїхати до населених пунктів. Також ворог застосовує проти Сил оборони FPV-дрони, дрони на оптоволокні та КАБи.

"Ворог має можливість застосовувати КАБи по цих населених пунктах, руйнуючи будь-яку забудову, саме цивільну, будь-які ймовірні укриття для позицій Сил оборони", - додав Запорожець.