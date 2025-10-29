Під Токмаком підірвано військовий ешелон окупантів: колії рознесло на 70 метрів

Також раніше ми писали про те, що під окупованим Токмаком у Запорізькій області спалахнула масштабна пожежа - палав російський ешелон із паливом. Ворожий поїзд могли уразити українські Сили оборони на ділянці залізниці між селом Левадне та Молочанськом.

Там горіло 11 цистерн з паливом. Дим виднівся за 15-20 кілометрів.