Под Токмаком взорван военный эшелон оккупантов: пути разнесло на 70 метров

Иллюстративное фото: ГУР взорвало российский поезд под Токмаком (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым в Бердянском районе Запорожской области произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По предварительным данным, в результате взрыва под откос пошел российский военный поезд, загруженный военным имуществом и техникой.

Результатом операции, направленной против военной логистики московитов, также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути - движение парализовано.

"Вдоль и поперек искореженных путей оказались: один локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов вражеского военного поезда", - сообщили в ГУР.

Операции возле Токмака

Напомним, агентурная сеть движения сопротивления "АТЕШ" передала украинским силам обороны точные координаты российских зенитно-ракетных комплексов БУК-М1, развернутых вблизи Токмака в Запорожье.

В результате этого удара была повреждена система противовоздушной обороны врага.

"Особую ценность представляли данные о месте стоянки комплексов ПВО, что позволило силам обороны Украины нанести серьезный удар по воздушной обороне оккупантов", - отметили в движении.

 

Ранее мы писали, что под оккупированным Токмаком в Запорожской области вспыхнул масштабный пожар - горел российский эшелон с топливом. Вражеский поезд могли поразить украинские Силы обороны на участке железной дороги между селом Левадное и Молочанском.

