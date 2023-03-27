Під тиском протестів. Нетаньягу виступить проти судової реформи в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері виступають за припинення просування закону про судову реформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The times of Israel .

При цьому, міністр юстиції Левін і його близькі союзники, а також міністр національної безпеки Бен Гвір все ще виступають за просування закону.

За інформацієї ЗМІ, під тиском масових загальнонаціональних протестів жителів Ізраїлю через законопроект про проведення судової реформи прем'єр-міністр Нетаньягу виступить проти ухвалення закону.

Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.

Нагадаємо,Генеральний консул Ізраїлю у Нью-Йорку Асаф Замір подав у відставку через звільнення міністра оборони.

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