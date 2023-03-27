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Под давлением протестов. Нетаньяху выступит против судебной реформы в Израиле

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии ШАС Арье Дери выступают за прекращение продвижения закона о судебной реформе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The times of Israel.

По информации СМИ, под давлением массовых общенациональных протестов жителей Израиля из-за законопроекта о проведении судебной реформы премьер-министр Нетаньяху выступит против принятия закона.

При этом, министр юстиции Левин и его близкие союзники, а также министр национальной безопасности Бен Гвир все еще выступают за продвижение закона.

Ранее мы сообщали, что тысячи людей вышли на улицы после решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, призвавшего приостановить внедрение судебной реформы.

Напомним,Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир подал в отставку из-за увольнения министра обороны.

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НетаньяхуИзраильСудебная реформа