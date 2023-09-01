Під Соледаром танк окупантів підірвався на власній міні. ЗСУ добили (відео)
Крім того, що російські танки доволі часто стають мішенню українських військових, загарбники і самі допомагають "мінусувати" власну техніку. Так, під Соледаром ворожий танк наїхав на власну міну та підірвався.
Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг - підірвався на власній міні", - розповів він.
За даними генерала, після підриву його добили точним пострілом українські військові 30-ї ОМБр, використавши САУ 2С3 "Акація".
Втрати РФ в Україні
Російські війська часто втрачають танки на полі бою. Винятком навіть не є хвалений російськими пропагандистами танк Т-90 М "Прорив". Тільки за останній час ЗСУ знищили такий танк за допомогою гранати, ще один утилізували дроном у районі Соледара Донецької області.
Про свої ж так звані "успіхи" окупанти звітують у фейкових новинах пропагандистів. Наприклад, днями загарбники заявили про нібито "знищення" з літака українського катера у Чорному морі. При цьому буквально сьогодні в ГУР розповіли, як два вертольоти та літак РФ ловили український розвідувальний дрон, який у результаті повернувся цілим на базу.
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