Під Соледаром танк окупантів підірвався на власній міні. ЗСУ добили (відео)

Крім того, що російські танки доволі часто стають мішенню українських військових, загарбники і самі допомагають "мінусувати" власну техніку. Так, під Соледаром ворожий танк наїхав на власну міну та підірвався.

"Під Соледаром танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію. Але повоювати не встиг - підірвався на власній міні", - розповів він.

За даними генерала, після підриву його добили точним пострілом українські військові 30-ї ОМБр, використавши САУ 2С3 "Акація".

Втрати РФ в Україні

Російські війська часто втрачають танки на полі бою. Винятком навіть не є хвалений російськими пропагандистами танк Т-90 М "Прорив". Тільки за останній час ЗСУ знищили такий танк за допомогою гранати, ще один утилізували дроном у районі Соледара Донецької області.

Про свої ж так звані "успіхи" окупанти звітують у фейкових новинах пропагандистів. Наприклад, днями загарбники заявили про нібито "знищення" з літака українського катера у Чорному морі. При цьому буквально сьогодні в ГУР розповіли, як два вертольоти та літак РФ ловили український розвідувальний дрон, який у результаті повернувся цілим на базу.