Под Соледаром танк оккупантов подорвался на собственной мине. ВСУ добили (видео)

Кроме того, что российские танки достаточно часто становятся мишенью украинских военных, захватчики и сами помогают "минусовать" собственную технику. Так, под Соледаром вражеский танк наехал на собственную мину и взорвался.

"Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел - подорвался на собственной мине", - рассказал он.

По данным генерала, после подрыва его добили точным выстрелом украинские военные 30-й ОМБр, использовав САУ 2С3 "Акация".

Потери РФ в Украине

Российские войска часто теряют танки на поле боя. Исключением даже не является хваленный российскими пропагандистами танк Т-90 М "Прорыв". Только за последнее время ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области.

О своих же так называемых "успехах" оккупанты отчитываются в фейковых новостях пропагандистов. Например, на днях захватчики заявили о якобы "уничтожении" с самолета украинского катера в Черном море. При этом буквально сегодня в ГУР рассказали, как два вертолета и самолет РФ ловили украинский разведывательный дрон, который, в итоге, вернулся целым на базу.