Два вертольоти та літак РФ не змогли збити дрон розвідників. ГУР показало відео гонитви
Український дрон вийшов неушкодженим після того, як за ним досить тривалий час ганялися два бойових російських вертольоти та літак. Вони так і не змогли його знищити, він цілим повернувся на базу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео, яке опубліковано Головне управління розвідки України.
Так, український БПЛА, який летів в районі мису Тарханкут, переслідували одразу два бойових гелікоптери та один літак.
"Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу", - розповіли розвідники.
Оператор дрону не зміг не прокоментувати невдачу російських окупантів, які так і не змогли впіймати розвідувальний БПЛА.
"Криворукі якійсь", - тільки і зміг сказати він з приводу феєричного фіаско росіян.
Зазначимо, що останнім часом російські окупанти вихваляються своїми успіхами, вигадуючи виключно фейкові історії, насправді ж на полі бою їх постійно переслідують невдачі. Так, буквально нещодавно російські пропагандисти "зварили" черговий фейк про нібито знищення з літака українського катера в Чорному морі. Бійці Сил спеціальних операцій не втримались та влучно висміяли його.
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