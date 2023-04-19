Під Снігурівкою пролунали вибухи, в полі виявили вирву

Під Снігурівкою Миколаївської області пролунали вибухи. Біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Снігурівської міської військової адміністрації Івана Кухта.

"Уточнення інформації стосовно вибухів потребує певного часу. Спочатку була версія із детонуванням вибухонебезпечного предмету за межами міста, яка не підтвердилася", - пише Кухта.

Після перевірки на місці була виявлена вирва в полі біля одного з населених пунктів нашої ОТГ.

Містян закликають не ігнорувати тривогу.