Под Снигиревкой прогремели взрывы, в поле обнаружили воронку

Под Снигиревкой Николаевской области раздались взрывы. У одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухта.
"Уточнение информации о взрывах требует определенного времени. Сначала была версия с детонированием взрывоопасного предмета за пределами города, которая не подтвердилась", - пишет Кухта.
После проверки на месте была обнаружена воронка в поле у одного из населенных пунктов нашей ОТГ.
Горожан призывают не игнорировать тревогу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области сегодня могут раздаваться взрывы. Вблизи столицы будут работать саперы.
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