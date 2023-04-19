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Под Снигиревкой прогремели взрывы, в поле обнаружили воронку

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Под Снигиревкой Николаевской области раздались взрывы. У одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухта.

"Уточнение информации о взрывах требует определенного времени. Сначала была версия с детонированием взрывоопасного предмета за пределами города, которая не подтвердилась", - пишет Кухта.

После проверки на месте была обнаружена воронка в поле у одного из населенных пунктов нашей ОТГ.

Горожан призывают не игнорировать тревогу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области сегодня могут раздаваться взрывы. Вблизи столицы будут работать саперы.

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