Під час бойового чергування на Слов’янському напрямку військовослужбовець мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 81 ОАеМБр уразив реактивний безпілотник росіян.

Для цього боєць використав звичайний автомат АКС.

У бригаді наголосили, що українські військові й надалі збиватимуть ворожі дрони будь-якої швидкості.

"Як би швидко не літали їхні безпілотники, наші бійці будуть їх збивати. Усіма доступними нам засобами. Бо це наше небо", - наголосили військові.