Чернігівські прикордонники збили російську далекобійну ракету "Філін"
Російська малогабаритна крилата ракета "Філін", здатна долати великі відстані на наднизькій висоті, не досягла цілі. Її перехопила мобільна вогнева група прикордонників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Ракету перехопила мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону за допомогою автоматизованого комплексу.
У ДПСУ зазначили, що успішно уразити ракету вдалося завдяки підготовці військовослужбовців, злагодженій роботі та вмінню використовувати сучасні технології.
"Філін" належить до класу малогабаритних далекобійних ракет типу "земля - земля". Її довжина становить близько 3,5 метра.
Запуск здійснюється з наземної пускової установки, а під час польоту ракета може рухатися на наднизькій висоті.
"Завдяки діям прикордонників ще одну російську ракету знищено, а її удар по Україні - відвернуто. Технології дають можливості. Але результат забезпечують люди, які вміють ними користуватися", - наголосили в прикордонній службі.
Нагадаємо, Росія почала застосовувати проти України нову крилату ракету "Філін" наприкінці літа 2026 року.
У жовтні Головне управління розвідки оприлюднило її характеристики, інтерактивну 3D-модель та інформацію про складові на порталі War&Sanctions.