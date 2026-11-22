В Славянском направлении боец мобильной огневой группы сбил вражеский реактивный беспилотник из обычного АКС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную бригаду 7 корпуса ДШВ.
Во время боевого дежурства на Славянском направлении военнослужащий мобильной огневой группы зенитного ракетного дивизиона 81 ОАэмбр поразил реактивный беспилотник россиян.
Для этого боец использовал обычный автомат АКС.
В бригаде подчеркнули, что украинские военные и дальше будут сбивать вражеские дроны любой скорости.
"Как бы быстро ни летали их беспилотники, наши бойцы будут их сбивать. Всеми доступными нам средствами. Потому что это наше небо", - подчеркнули военные.
Напомним, что в ночь на 22 ноября Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, запустив ударные беспилотники сразу из восьми направлений.
Несмотря на успешную работу ПВО, которой удалось сбить большинство враждебных целей, в нескольких регионах было зафиксировано попадание.
Кроме дронов, оккупанты продолжают применять новейшие средства поражения на малых высотах.
В частности, накануне в Черниговской области мобильная огневая группа пограничников перехватила дальнобойную крылатую ракету "Филин", способную преодолевать значительные расстояния на сверхнизкой высоте.