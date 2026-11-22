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На Слов’янському напрямку боєць мобільної вогневої групи збив ворожий реактивний безпілотник зі звичайного АКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 81 окрему аеромобільну бригаду 7 корпусу ДШВ.

Під час бойового чергування на Слов’янському напрямку військовослужбовець мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 81 ОАеМБр уразив реактивний безпілотник росіян. Для цього боєць використав звичайний автомат АКС. У бригаді наголосили, що українські військові й надалі збиватимуть ворожі дрони будь-якої швидкості. https://t.me/RBC_ua_news/212920 "Як би швидко не літали їхні безпілотники, наші бійці будуть їх збивати. Усіма доступними нам засобами. Бо це наше небо", - наголосили військові.