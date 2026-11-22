Під Слов'янськом боєць ЗСУ збив реактивний дрон зі звичайного автомата (відео)
На Слов’янському напрямку боєць мобільної вогневої групи збив ворожий реактивний безпілотник зі звичайного АКС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 81 окрему аеромобільну бригаду 7 корпусу ДШВ.
Під час бойового чергування на Слов’янському напрямку військовослужбовець мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 81 ОАеМБр уразив реактивний безпілотник росіян.
Для цього боєць використав звичайний автомат АКС.
У бригаді наголосили, що українські військові й надалі збиватимуть ворожі дрони будь-якої швидкості.
"Як би швидко не літали їхні безпілотники, наші бійці будуть їх збивати. Усіма доступними нам засобами. Бо це наше небо", - наголосили військові.
Нагадаємо, що в ніч на 22 листопада Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, запустивши ударні безпілотники одразу з восьми напрямків.
Попри успішну роботу ППО, якій вдалося збити більшість ворожих цілей, у кількох регіонах зафіксували влучання.
Окрім дронів, окупанти продовжують застосовувати новітні засоби ураження на малих висотах.
Зокрема, напередодні в Чернігівській області мобільна вогнева група прикордонників перехопила далекобійну крилату ракету "Філін", яка здатна долати значні відстані на наднизькій висоті.