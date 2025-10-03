UA

Під Скадовськом побільшало мобільних груп РФ: партизани пояснили причину

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В районі Скадовська Херсонської області зафіксували збільшення мобільних вогневих груп окупаційної армії РФ. Ймовірно, це пов'язано з щоденними атаками українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти з-поміж місцевих жителів все частіше повідомляють про появу мобільних вогневих груп. За нашою інформацією, така активність пов'язана з щоденними атаками українських дронів, які летять до Криму через Скадовськ", - йдеться у повідомленні партизан.

За даними руху, російські військові намагаються протидіяти дронам, створюючи все більше мобільних груп, які пересуваються на автомобілях і намагаються збивати безпілотники з кулеметів.

Водночас партизани наголосили, що фото та координати таких груп вже передані Силам оборони України.

 

Фото: під Скадовськом зросла кількість мобільних вогневих груп армії РФ (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Скадовську

Скадовськ, місто на Херсонщині, був окупований російськими військами у перші тижні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Відтоді він став одним із ключових логістичних центрів окупантів на узбережжі Чорного моря.

Росіяни використовують місто для розміщення військових підрозділів, складів боєприпасів та мобільних вогневих груп, а також для прикриття шляхів у напрямку Криму.

Раніше ми писали, що у Скадовську Херсонської області підірвали автомобіль, у якому знаходилися двоє офіцерів російської окупаційної армії.

