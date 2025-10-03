Під Скадовськом побільшало мобільних груп РФ: партизани пояснили причину

"Наші агенти з-поміж місцевих жителів все частіше повідомляють про появу мобільних вогневих груп. За нашою інформацією, така активність пов'язана з щоденними атаками українських дронів, які летять до Криму через Скадовськ", - йдеться у повідомленні партизан.

За даними руху, російські військові намагаються протидіяти дронам, створюючи все більше мобільних груп, які пересуваються на автомобілях і намагаються збивати безпілотники з кулеметів.

Водночас партизани наголосили, що фото та координати таких груп вже передані Силам оборони України.

Фото: під Скадовськом зросла кількість мобільних вогневих груп армії РФ (t.me/atesh_ua)