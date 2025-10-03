Под Скадовском стало больше мобильных групп РФ: партизаны объяснили причину

"Наши агенты из числа местных жителей все чаще сообщают о появлении мобильных огневых групп. По нашей информации, такая активность связана с ежедневными атаками украинских дронов, которые летят в Крым через Скадовск", - говорится в сообщении партизан.

По данным движения, российские военные пытаются противодействовать дронам, создавая все больше мобильных групп, которые передвигаются на автомобилях и пытаются сбивать беспилотники из пулеметов.

В то же время партизаны отметили, что фото и координаты таких групп уже переданы Силам обороны Украины.

Фото: под Скадовском возросло количество мобильных огневых групп армии РФ (t.me/atesh_ua)