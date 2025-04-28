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Скадовськ помирає в російській окупації: партизани показали фото

Понеділок 28 квітня 2025 19:25
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Скадовськ помирає в російській окупації: партизани показали фото Ілюстративне фото: партизани показали, що сталось зі Скадовськом (wikimedia.org)
Автор: Наталія Кава

Російська армія окупувала українське місто Скадовськ ще у 2022 році. З того часу ситуація там постійно погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Прекрасне і життєрадісне місто окупанти перетворили на безлюдне місце. Безліч магазинів зачинено, парки та вулиці пустують", - пишуть партизани.

За їх даними, останнім часом росіяни все частіше почали ходити в цивільному одязі та їздити на відповідному транспорті. Це пов'язано з тим, що окупанти бояться ударів ЗСУ безпілотниками. Окупанти також розміщуються в довколишніх селах, займаючи будинки українців, які їм сподобалися.

Також росіяни намагаються замаскувати факти свого перебування в цивільних об'єктах, адже часто там зберігають зброю та боєкомплект.

"Ми дякуємо жителям Скадовська за допомогу і боротьбу з окупацією! Надсилайте нам інформацію про переміщення окупантів, місця, де вони бувають, де живуть і їдять. Кожен може зробити свій посильний внесок у визволення рідної землі", - заявили в "АТЕШ".

Ситуація у Скадовську

Скадовськ - тимчасово окуповане місто у Херсонській області на Лівому березі Дніпра. Росіяни захопили його на початку повномасштабного вторгнення до України.

Наприкінці березня у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області підірвали автомобіль, у якому знаходилися двоє офіцерів російської окупаційної армії.

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