Скадовськ помирає в російській окупації: партизани показали фото

Російська армія окупувала українське місто Скадовськ ще у 2022 році. З того часу ситуація там постійно погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Прекрасне і життєрадісне місто окупанти перетворили на безлюдне місце. Безліч магазинів зачинено, парки та вулиці пустують", - пишуть партизани.

За їх даними, останнім часом росіяни все частіше почали ходити в цивільному одязі та їздити на відповідному транспорті. Це пов'язано з тим, що окупанти бояться ударів ЗСУ безпілотниками. Окупанти також розміщуються в довколишніх селах, займаючи будинки українців, які їм сподобалися.

Також росіяни намагаються замаскувати факти свого перебування в цивільних об'єктах, адже часто там зберігають зброю та боєкомплект.

"Ми дякуємо жителям Скадовська за допомогу і боротьбу з окупацією! Надсилайте нам інформацію про переміщення окупантів, місця, де вони бувають, де живуть і їдять. Кожен може зробити свій посильний внесок у визволення рідної землі", - заявили в "АТЕШ".

Ситуація у Скадовську

Скадовськ - тимчасово окуповане місто у Херсонській області на Лівому березі Дніпра. Росіяни захопили його на початку повномасштабного вторгнення до України.