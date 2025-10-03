Під Скадовськом побільшало мобільних груп РФ: партизани пояснили причину
В районі Скадовська Херсонської області зафіксували збільшення мобільних вогневих груп окупаційної армії РФ. Ймовірно, це пов'язано з щоденними атаками українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
"Наші агенти з-поміж місцевих жителів все частіше повідомляють про появу мобільних вогневих груп. За нашою інформацією, така активність пов'язана з щоденними атаками українських дронів, які летять до Криму через Скадовськ", - йдеться у повідомленні партизан.
За даними руху, російські військові намагаються протидіяти дронам, створюючи все більше мобільних груп, які пересуваються на автомобілях і намагаються збивати безпілотники з кулеметів.
Водночас партизани наголосили, що фото та координати таких груп вже передані Силам оборони України.
Фото: під Скадовськом зросла кількість мобільних вогневих груп армії РФ (t.me/atesh_ua)
Ситуація у Скадовську
Скадовськ, місто на Херсонщині, був окупований російськими військами у перші тижні повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Відтоді він став одним із ключових логістичних центрів окупантів на узбережжі Чорного моря.
Росіяни використовують місто для розміщення військових підрозділів, складів боєприпасів та мобільних вогневих груп, а також для прикриття шляхів у напрямку Криму.
Раніше ми писали, що у Скадовську Херсонської області підірвали автомобіль, у якому знаходилися двоє офіцерів російської окупаційної армії.