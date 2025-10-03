Под Скадовском стало больше мобильных групп РФ: партизаны объяснили причину
В районе Скадовска Херсонской области зафиксировали увеличение мобильных огневых групп оккупационной армии РФ. Вероятно, это связано с ежедневными атаками украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"Наши агенты из числа местных жителей все чаще сообщают о появлении мобильных огневых групп. По нашей информации, такая активность связана с ежедневными атаками украинских дронов, которые летят в Крым через Скадовск", - говорится в сообщении партизан.
По данным движения, российские военные пытаются противодействовать дронам, создавая все больше мобильных групп, которые передвигаются на автомобилях и пытаются сбивать беспилотники из пулеметов.
В то же время партизаны отметили, что фото и координаты таких групп уже переданы Силам обороны Украины.
Фото: под Скадовском возросло количество мобильных огневых групп армии РФ (t.me/atesh_ua)
Ситуация в Скадовске
Скадовск, город на Херсонщине, был оккупирован российскими войсками в первые недели полномасштабного вторжения в 2022 году.
С тех пор он стал одним из ключевых логистических центров оккупантов на побережье Черного моря.
Россияне используют город для размещения военных подразделений, складов боеприпасов и мобильных огневых групп, а также для прикрытия путей в направлении Крыма.
Ранее мы писали, что в Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находились двое офицеров российской оккупационной армии.