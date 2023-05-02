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Під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух

Ілюстративне фото: під Сімферополем на базі російських прикордонників пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму на базі російських прикордонників під Сімферополем пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

База знаходиться неподалік аеропорту Сімферополя біля селища Шкільне.

Ані так звана "влада" тимчасово окупованого півострова, ані офіційні джерела поки що ніяк не коментували інцидент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Севастополі сьогодні, 2 травня, пролунав гучний вибух.

Також ми писали, що у Криму сьогодні повідомляли про роботу систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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прикордонникиКрымВибухВійна Росії проти України