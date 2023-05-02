Под Симферополем на базе российских пограничников прозвучал взрыв

Во временно оккупированном Крыму на базе российских пограничников под Симферополем прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

Ни так называемые "власти" временно оккупированного полуострова, ни официальные источники пока никак не комментировали инцидент.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе сегодня, 2 мая, прогремел громкий взрыв.

Также мы писали, что в Крыму сегодня сообщали о работе систем ПВО.

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