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Під щільним вогнем росіян поліцейським вдалося евакуювати дитину з-під Бахмута (відео)

Фото: Поліцейський і жінка (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося евакуювати останню дитину із селища Хромове, яке розташоване поряд із Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

"У Хромовому залишалася єдина сім’я з дитиною. Через щільні ворожі обстріли та близькість фронту тривалий час дістатися до родини було неможливо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські спільно з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку хлопчика. Ризикуючи життям, евакуаційні екіпажі вивезли з-під вогню 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих.

"Всі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні. Будинок дев’ятирічного Матвійка росіяни також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що спеціалісти завершили евакуація сімей з дітьми із ряду населених пунктів Харківської області, які знаходяться в безпосередній близькості до фронту.

Правоохоронцям вдалося евакуювати семеро дітей віком від двох до одинадцяти років з лінії фронту поблизу Куп'янська (Харківська область).

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