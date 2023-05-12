Под плотным огнем россиян полицейским удалось эвакуировать ребенка из-под Бахмута (видео)

"В Хромово оставалась единственная семья с ребенком. Из-за плотных вражеских обстрелов и близости фронта долгое время добраться до семьи было невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские совместно с военнослужащими спланировали спецоперацию по спасению мальчика. Рискуя жизнью, эвакуационные экипажи вывезли из-под огня 9-летнего Матвея с родителями и шестерых взрослых.

"Все спасенные находятся в безопасном месте. Они рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют. Дом девятилетнего Матвейка россияне также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил во двор, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом", - сообщили в полиции.