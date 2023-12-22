Під Ростовом помітили невідомий безпілотник

Росіяни поскаржилися, що зранку над містом Батайськ у Ростовській області літає нерозпізнаний безпілотник. Офіційно російська місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні.

Додамо, що Батайськ знаходиться за 15 кілометрів від Ростова, а від кордону з Україною (частина окупована російськими загарбниками) за щонайменше 130 кілометрів.

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У Ростовській області був атакований аеродром

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня жителі Ростовської області у соцмережах повідомляли про вибухи. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку дронів. Пізніше Міноборони РФ відзвітувало про нібито відбиту атаку дронів.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що українські захисники атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. У результаті влучання є пошкодження.

Як зазначили джерела, на летовищі в момент удару знаходилось до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.