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ГУР атакувало дронами військовий аеродром у Ростовської області, - джерела

Ростов, Неділя 17 грудня 2023 13:37
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ГУР атакувало дронами військовий аеродром у Ростовської області, - джерела Фото: ГУР атакувало військовий аеродром у Ростовської області (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Цієї ночі дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. У результаті влучання є пошкодження.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в українських спецслужбах.

Загалом, за словами співрозмовника, це була масована атака БПЛА по військових об'єктах у трьох областях РФ - Ростовській, Липецькій та Волгоградській.

"Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються", - розповіло джерело.

Водночас він уточнив, що кількість випущених БПЛА, про яку повідомляють в російському інформаційному просторі близька до правди.

За даними видання, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Що цьому передувало

Цієї ночі жителі Ростовської області у соцмережах повідомляли про вибухи. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку дронів у районі населених пунктів Морозівськ та Каменськ.

ЗМІ повідомили, що безпілотники нібито намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Пізніше Міноборони РФ відзвітувало про нібито відбиту атаку дронів. Росіяни заявили, що ППО працювала у трьох областях - Липецькій, Ростовській та Волгоградській, нібито були збито 33 безпілотники.

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