RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Ростовом заметили неизвестный беспилотник

Фото: под Ростовом заметили неизвестный беспилотник (t.me/news161ru)
Автор: Наталья Юрченко

Вблизи российского города Ростов-на-Дону был замечен неизвестный дрон. Это произошло утром 22 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Россияне пожаловались, что с утра над городом Батайск в Ростовской области летает неопознанный беспилотник. Официально российские местные власти пока не комментировали ситуацию в регионе.

 

Добавим, что Батайск находится в 15 километрах от Ростова, а от границы с Украиной (часть оккупирована российскими захватчиками) не менее 130 километров.

скриншот google.com/maps

В Ростовской области был атакован аэродром

Напомним, в ночь на 17 декабря жители Ростовской области в соцсетях сообщали о взрывах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке дронов. Позже Минобороны РФ отчиталось о якобы отраженной атаке дронов.

Источники РБК-Украина сообщали, что украинские защитники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате попадания есть повреждения.

Как отметили источники, на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34. Также на территории аэродрома размещались 3 радиолокационных станции и другая техника.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРостов-на-Донудрони