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Під Ростовом помітили невідомий безпілотник

Ростов, П'ятниця 22 грудня 2023 10:03
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Під Ростовом помітили невідомий безпілотник Фото: під Ростовом помітили невідомий безпілотник (t.me/news161ru)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу російського міста Ростов-на-Дону помітили невідомий дрон. Це сталося зранку 22 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Росіяни поскаржилися, що зранку над містом Батайськ у Ростовській області літає нерозпізнаний безпілотник. Офіційно російська місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні.

Додамо, що Батайськ знаходиться за 15 кілометрів від Ростова, а від кордону з Україною (частина окупована російськими загарбниками) за щонайменше 130 кілометрів.

Під Ростовом помітили невідомий безпілотник

скриншот google.com/maps

У Ростовській області був атакований аеродром

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня жителі Ростовської області у соцмережах повідомляли про вибухи. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку дронів. Пізніше Міноборони РФ відзвітувало про нібито відбиту атаку дронів.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що українські захисники атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. У результаті влучання є пошкодження.

Як зазначили джерела, на летовищі в момент удару знаходилось до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

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Російська Федерація Ростов-на-Дону дрони
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