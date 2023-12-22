Под Ростовом заметили неизвестный беспилотник
Вблизи российского города Ростов-на-Дону был замечен неизвестный дрон. Это произошло утром 22 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Россияне пожаловались, что с утра над городом Батайск в Ростовской области летает неопознанный беспилотник. Официально российские местные власти пока не комментировали ситуацию в регионе.
Добавим, что Батайск находится в 15 километрах от Ростова, а от границы с Украиной (часть оккупирована российскими захватчиками) не менее 130 километров.
скриншот google.com/maps
В Ростовской области был атакован аэродром
Напомним, в ночь на 17 декабря жители Ростовской области в соцсетях сообщали о взрывах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке дронов. Позже Минобороны РФ отчиталось о якобы отраженной атаке дронов.
Источники РБК-Украина сообщали, что украинские защитники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате попадания есть повреждения.
Как отметили источники, на аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34. Также на территории аэродрома размещались 3 радиолокационных станции и другая техника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.