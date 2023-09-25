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Під російським Оренбургом згоріли цистерни з паливом

Росія, Понеділок 25 вересня 2023 10:15
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Під російським Оренбургом згоріли цистерни з паливом Фото: Цистерни з паливом згоріли в Оренбурзі (www.ural56.ru)
Автор: Олександр Білоус

Під російським містом Оренбургом згоріли цистерни із нафтопродуктами. Пожежа почалася ввечері 24 вересня на 26 км. траси М-5 "Урал", на приватному підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ural56 .

За даними МНС, приблизна площа займання становила 500 квадратних метрів.

На місці працювало 70 осіб та 30 одиниць техніки. Також туди виїжджав заступник начальника обласного управління. Пожежа була локалізована, а потім згашена.

Пожежі на території Росії

В останні місяці на території Росії трапляється велика кількість пожеж у різних регіонах країни. Зокрема, почастішали пожежі у портах, нафтобазах, на військових об'єктах, заводах тощо.

На початку вересня у російському Дзержинську Нижньогородської області спалахнула пожежа на території підприємства " СІБУР-Нафтохім ".

Тоді ж у Санкт-Петербурзі згоріла нафтобаза та холодокомбінат.

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