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Под российским Оренбургом сгорели цистерны с топливом

Россия, Понедельник 25 сентября 2023 10:15
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Под российским Оренбургом сгорели цистерны с топливом Фото: Цистерны с топливом сгорели в Оренбурге (www.ural56.ru)
Автор: Александр Белоус

Под российским городом Оренбургом сгорели цистерны с нефтепродуктами. Пожар начался вечером 24 сентября на 26 км трассы М-5 "Урал", на частном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ural56.

По данным МЧС, примерная площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

На месте работали 70 человек и 30 единиц техники. Также туда выезжал замначальника областного управления. Пожар был локализован, а затем потушен.

Пожары на территории России

В последние месяцы не территории России случается большое количество пожаров в разных регионах страны. В частности, участились пожары в портах, нефтебазах, на военных объектах, заводах и т.п.

В начале сентября в российском Дзержинске Нижнегородской области вспыхнул пожар на территории предприятия "СИБУР-Нефтехим".

Тогда же в Санкт-Петербурге сгорела нефтебаза и хладокомбинат.

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