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У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, повідомляють про вибухи

Санкт-Петербург, Неділя 03 вересня 2023 12:05
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У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, повідомляють про вибухи Фото: у Санкт-Петербурзі спалахнула нафтобаза (telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у Санкт-Петербурзі у неділю, 3 вересня. Там загорілася нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Масштабна пожежа спалахнула на території нафтобази "Ручьи" біля Піскарівського проспекту. За даними ЗМІ, загорілася заправна цистерна.

Жителі Санкт-Петербурга у мережі повідомляють, що на місці пожежі лунають вибухи.

МНС Росії стверджує, що вогонь охопив ангар, площа пожежі 800 квадратних метрів. Рятувальники присвоїли пожежі другий ранг. Інформації про постраждалих поки немає.

Пожежі у Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, нафтобазах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Зокрема, вчора, 2 вересня, у російському Пітері горів холодокомбінат. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі. Стовп чорного диму бачили у декількох районах міста.

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Російська Федерація Санкт-Петербург Пожежа
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