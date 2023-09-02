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У російському Пітері палає комбінат (відео)

Санкт-Петербург, Субота 02 вересня 2023 09:48
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У російському Пітері палає комбінат (відео) Фото: у російському Пітері палає комбінат (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа спалахнула у російському Санкт-Петербурзі у суботу, 2 вересня. Там загорівся комбінат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Потужна пожежа спалахнула на одному з російських холодокомбінатів у Пітері. Вогонь охопив 1400 квадратних метрів площі.

Як зазначають російські ЗМІ, пожежі присвоїли другий ранг складності. На місці інциденту працюють МНСники.

При цьому на опублікованих у мережі кадрах помітно, що пожежа досить масштабна. Величезний стоп чорного диму видно у різних районах міста.

Пожежі у Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно потужна лісова пожежа спалахнула на російському курорті Геленджик у Краснодарському краї РФ. Там знаходиться так званий "палац" російського диктатора Володимира Путіна.

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