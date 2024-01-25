ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під російським Красноярськом горить виробничий цех (відео)

Красноярськ, Четвер 25 січня 2024 08:06
UA EN RU
Під російським Красноярськом горить виробничий цех (відео) Ілюстративне фото: Під російським Красноярськом горить виробничий цех (МНС Росії)
Автор: Владислав Прийменко

У селі під Красноярськом горить виробничий цех. У ньому виробляють водні судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Astra та SHOT.

У Красноярському краї горить цех із виробництва аероладок. Вогонь охопив понад 1700 квадратів. Пожежу ліквідують 27 людей. Близько 40 осіб ліквідовано.

"Близько 40 осіб евакуйовано. На місці працює 27 осіб та 8 одиниць техніки", - передали до МНС регіону.

Фото: Під російським Красноярськом горить виробничий цех (https://t.me/astrapress/46809)

За даними Telegran-каналу SHOT, у цеху виробляють плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аероладок цього виробника досягає майже 5 млн рублів.

У мережі з'явилось відео пожежі.

Трохи пізніше стало відомо про локалізацію вогню.

"Пожежу у виробничому цеху в селі Єлове Омелянівського району Красноярського краю локалізували на площі 1725 квадратних метрів", - повідомили в регіональному МНС.

Пожежі в Росії

Раніше стало відомо про пожежу у російському Туапсі в районі нафтопереробного заводу. Очевидці повідомляли про атаку безпілотника.

Також пожежа спалахнула на фабриці під Челябінськом 24 січня. Там виготовляли меблі.

21 січня вибухи були у Ленінградській області – спалахнув газовий термінал. перед пожежею очевидці чули вибухи. Пізніше СБУ підтвердила свою спецоперацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО
Ворог атакував Україну "Шахедами" та ракетами С-300: скільки повітряних цілей збила ППО
DAILY
Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті