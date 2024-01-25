Під російським Красноярськом горить виробничий цех (відео)
У селі під Красноярськом горить виробничий цех. У ньому виробляють водні судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Astra та SHOT.
У Красноярському краї горить цех із виробництва аероладок. Вогонь охопив понад 1700 квадратів. Пожежу ліквідують 27 людей. Близько 40 осіб ліквідовано.
"Близько 40 осіб евакуйовано. На місці працює 27 осіб та 8 одиниць техніки", - передали до МНС регіону.
За даними Telegran-каналу SHOT, у цеху виробляють плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аероладок цього виробника досягає майже 5 млн рублів.
У мережі з'явилось відео пожежі.
Трохи пізніше стало відомо про локалізацію вогню.
"Пожежу у виробничому цеху в селі Єлове Омелянівського району Красноярського краю локалізували на площі 1725 квадратних метрів", - повідомили в регіональному МНС.
Пожежі в Росії
Раніше стало відомо про пожежу у російському Туапсі в районі нафтопереробного заводу. Очевидці повідомляли про атаку безпілотника.
Також пожежа спалахнула на фабриці під Челябінськом 24 січня. Там виготовляли меблі.
21 січня вибухи були у Ленінградській області – спалахнув газовий термінал. перед пожежею очевидці чули вибухи. Пізніше СБУ підтвердила свою спецоперацію.
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