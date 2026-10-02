Під прицілом станції Starlink. ГУР попередило НАТО про плани нових атак росіян

Росія починає нову хвилю диверсій у країнах Євросоюзу і НАТО. Зокрема, злочинні дії стосуються диверсій проти станцій Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного розвідувального управління Міністерства оборони України у Telegram.

Для виконання операцій, зокрема й диверсійного характеру, РФ планує залучити завербованих Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу (ГРУ) та Федеральною службою безпеки Росії агентів у Європі.

Вони готуються до гібридних операцій, спрямованих на:

Спецслужби РФ замислили нові гібридні операції на території ЄС і НАТО, попереджає ГУР. За словами розвідників, спецслужби держави-агресорки отримали завдання посилити активність на території держав ЄС та НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що у ГУР розкрили дані про 23 російські підприємства. Вони залучені до виробництва керованих ракет 95Я6 для російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь".

Крім того, у ГУР опублікували інформацію про понад 10 банків, фінансових посередників і платіжних систем РФ, які допомагають обходити міжнародні санкції.