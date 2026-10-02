Под прицелом станции Starlink. ГУР предупредило НАТО о планах новых атак россиян

Россия начинает новую волну диверсий в странах Евросоюза и НАТО. В частности, преступные действия касаются диверсий против станций Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины в Telegram.

Для выполнения операций, в том числе и диверсионного характера, РФ планирует привлечь завербованных Главным разведывательным управлением Генерального штаба (ГРУ) и Федеральной службой безопасности (ФСБ) России агентов в Европе.

Они готовятся к гибридным операциям, направленным на:

Спецслужбы РФ затеяли новые гибридные операции на территории ЕС и НАТО, предупреждает ГУР. По словам разведчиков, спецслужбы государства-агрессора получили задачу усилить активность на территории государств ЕС и НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что в ГУР раскрыли данные о 23 российских предприятиях. Они привлечены к производству управляемых ракет 95Я6 для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Кроме того, в ГУР опубликовали информацию о более чем 10 банках, финансовых посредниках и платежных системах РФ, помогающих обходить международные санкции.