У ГУР розкрили шляхи обходу санкцій російською "оборонкою"

У ГУР розкрили більше десятка банків, фінансових посередників і платіжних систем РФ, які допомагають обходити міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Через масштабні санкції, запроваджені проти російського фінансового сектору, Росія та зокрема її оборонний сектор змушені шукати альтернативні канали для міжнародних платежів.

Для цього використовуються цифрові валюти, транскордонні платіжні мережі та фінансова інфраструктура інших держав, які не долучилися до санкцій.

Так, до такої діяльності залучено низку фінансових структур, серед яких:

Finzypay — платіжна та криптовалютна платформа, що здійснює конвертацію та перекази з використанням прив’язаного до рубля цифрового активу RubX, розробленого за участю держкорпорації "Ростех";

"Азіатсько-Тихоокеанський банк" - фінансова установа, яка проводить транскордонні розрахунки із залученням китайської міжбанківської системи CIPS та казахстанського банку;

"Система-Крипто" - російський фінтех-сервіс, що входить до групи АФК "Система", пов’язаної з підсанкційним російським олігархом Владіміром Євтушенковим.

За даними ГУР, для російського військово-промислового комплексу доступ до міжнародних платежів має особливе значення, адже російський ВПК продовжує залежати від іноземної електронної компонентної бази, технологічного обладнання, сировини та інших критично важливих ресурсів.

Саме тому функціонування альтернативних фінансових каналів дозволяє РФ підтримувати необхідні міжнародні закупівлі та зберігати доступ до компонентів і технологій, потрібних для виробництва озброєння.