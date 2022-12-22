Під прицілом росіян. Мешканців одного з районів Херсону просять евакуюватися

Херсонців закликають виїжджати з мікрорайону Острів, оскільки російські окупанти постійно його обстрілюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
Він зазначив, що мікрорайон є зоною підвищеної небезпеки. Через російські удари Острів може лишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.
Янушевич підкреслив, що Херсонська ОВА допомагає евакуюватися усім бажаючим.
Для цього потрібно звернутися на "гарячу лінію" за номером: 0800330951 або 091 481 78 45. З евакуацією також допомагають й волонтерські організації.
Нагадаємо, вчора через ворожий обстріл Херсона було пошкоджено та зруйновано дві електропідстанції.
А сьогодні окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області та пошкодили там електромережі та газопроводи.
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